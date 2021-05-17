صادرات السيارات الكورية إلى الاتحاد الأوروبي تقفز 90% خلال أبريل

خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، بلغت صادرات السيارات الكورية 734,448 وحدة

أظهرت بيانات، أن صادرات السيارات الكورية قفزت بنحو 53% على أساس سنوي في أبريل، على خلفية الانتعاش الاقتصادي العالمي المقترن بتأثير أساسي، حيث بلغت شحنات السيارات 188,293 وحدة في أبريل، بحسب وكالة يونهاب.

صادرات السيارات الكورية تقفز 73.4%

وارتفعت صادرات السيارات الكورية بنسبة 73.4% حيث باعت كوريا المزيد من الموديلات الفاخرة.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالى، بلغت صادرات السيارات الكورية 734,448 وحدة من السيارات، بزيادة قدرها 22.7% عن الفترة نفسها من عام 2020.

وانخفضت صادرات السيارات في كوريا الجنوبية بنسبة 44.6 % على أساس سنوي في أبريل 2020 وسط جائحة كوفيد-19.

وقالت وزارة الصناعة الكورية، إن الصادرات اكتسبت زخمًا بفضل الطلب القوي على الطرز الفاخرة إلى جانب السيارات الكهربائية الأخرى.

نمو صادرات هيونداي موتور 40%

وشهدت شركة هيونداي موتور الرائدة في الصناعة زيادة في صادراتها بنسبة 40.3%.

وذلك على خلفية إطلاق سيارة جي 70 سيدان، إلى جانب الطلب القوي على المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs).

وزادت صادرات السيارات من شركة كيا، الشقيقة الأصغر لهيونداي، بأكثر من الضعف خلال الفترة لتصل إلى 89,500 وحدة في الأداء القوي لسيارات الدفع الرباعي المدمجة مثل سبورتج.

من ناحية أخرى، تراجعت المبيعات الخارجية لشركة جنرال موتورز كوريا بنسبة 28.2%.

حيث تعطل إنتاجها جزئيًا بسبب النقص العالمي في رقائق السيارات.

وتمكنت شركة سانغ يونغ موتور المتعثرة مالياً من زيادة صادراتها بنسبة 30% على أساس سنوي في أبريل.

لتصل إلى 1,033 وحدة على خلفية مبيعات تيفولي وكوراندو وريكستون سبورتس.

وارتفعت صادرات شركة رينو سامسونج موتورز بنسبة 87.2% بفضل المبيعات القوية للسيارة الرياضية متعددة الأغراض XM3.

صادرات السيارات الكورية إلى أمريكا الشمالية تقفز 66%

وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 66.4%، وقفزت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 89.8%.

وزادت الشحنات إلى دول أوروبية أخرى بنسبة 52.4%.

كما زادت شحنات السيارات إلى الدول الآسيوية بأكثر من الضعف في أبريل على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات، أن مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس قفزت بنسبة 77% في الشهر الماضي.

وذلك مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بفضل الطلب الخارجي القوي على السيارات الرياضية متعددة الأغراض.

مبيعات شركات السيارات الكورية تبلغ 630,691 سيارة في أبريل

وباعت شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية الخمس : “هيونداي موتور” و”كيا” و”جنرال موتورز كوريا” و”رينو سامسونج موتورز” و”سانغ يونغ موتور”– ما مجموعه 630,691 سيارة في أبريل.

ارتفاعًا من 356,604 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي، وفقًا للبيانات.

وأشارت البيانات إلى أن المبيعات المحلية للشركات الخمس انخفضت بنسبة 6.6% لتصل إلى 135,601 وحدة في الشهر الماضي. وذلك مقارنة بـ495,090 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

في حين زادت مبيعاتها الخارجية بأكثر من الضعف لتبلغ 495,090 وحدة في أبريل مقارنة بـ211,463 وحدة في نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات هيونداي بأكثر من الضعف لتصل إلى 345,777 سيارة في أبريل، ارتفاعًا من 167,693 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

كما زادت مبيعات كيا بنسبة 78% لتبلغ 249,734 سيارة في أبريل، ارتفاعًا من 140,262 سيارة في نفس الشهر من العام الماضي.

ووصل إجمالي إنتاج كوريا الجنوبية من السيارات إلى 323,644 وحدة الشهر الماضي.

وذلك بزيادة قدرها 11.8% على أساس سنوي، حيث بذلت شركات صناعة السيارات جهودًا للحد من تأثير النقص العالمي في رقائق السيارات.

وبلغت المبيعات المحلية 161,097 وحدة، بانخفاض قدره 3.8% خلال هذه الفترة.