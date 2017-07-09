صادرات السيارات التركية تقفز 29% في النصف الأول

أكدت رابطة صناعة السيارات في تركيا إن صادرات تركيا من سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة صعدت بأكثر من 29% خلال النصف الأول من العام الجارى لتقفز إلى 714 ألفا و284 سيارة مع ارتفاع صادرات سيارات الركوب 48% في ظل استمرار المصنعين في زيادة إنتاج الطرز المخصصة للتصدير.

وأعلنت الرابطة أيضا أن إنتاج السيارات في البلاد ارتفع 20% على أساس سنوي إلى 869 ألفا و158 سيارة في النصف الأول من العام مع زيادة 8% لترتفع إلى 141 ألفا و161 سيارة في يونيو الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن المبيعات المحلية من السيارات- بما فيها سيارات الركاب والمركبات التجارية الثقيلة والخفيفة هبطت 9 % لتنزل إلى 410 آلاف و609 سيارات في النصف الأول مع استمرار الضغوط على الأسواق بسبب الزيادات الضريبية في العام الماضي وارتفاع الأسعار الناجم عن التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية.

ورفعت الرابطة توقعاتها للإنتاج في نهاية العام إلى 1.7 مليون سيارة بالمقارنة مع 1.65 مليون ليصل صادرات السيارات أكبر مساهم في الصادرات الوطنية بنهاية العام إلى 1.4 مليون سيارة بقيمة تقارب 28 مليار دولار.

وتدير شركات صناعة السيارات العالمية مثل تويوتا اليابانية وهيونداي الكورية الجنوبية وفورد الأمريكية وفيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية مصانعها في تركيا كمراكز للتصدير ولا يباع سوى جزء من الإنتاج في السوق المحلية.