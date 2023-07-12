صادرات السلع الزراعية تسجل تراجعا 1.5% خلال 4 أشهر

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تفاصيل الصادرات والواردات المصرية من السلع زراعية، إذ سجلت صادرات مصر من تلك السلع نحو .292.8 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2023، مقابل 297.2 مليون فى نفس الفترة لعام 2022، بنسبة تراجع تصل إلى %1.5.

وأفاد التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن صادرات مصر من اليوسفى حققت قفزة ضخمة بقيمة 6.44 مليون دولار فى الأربعة أشهر الأولى من 2023 مقارنة بنحو 106 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2022، فيما سجلت صادرات البرتقال 98.8 مليون دولار مقارنة بـ84.3 مليون بزيادة قدرها 17.2 %..

وأضاف التقرير أن صادرات مصر من البطيخ خلال تلك الفترة بلغت 2.7 مليون دولار مقابل 1.8 مليون بنسبة نمو %51 فيما سجلت صادرات الليمون 2.3 مليون دولار مقابل 1.9 مليون دولار بزيادة قدرها %18.4.

وتابع التقرير أن صادرات الخوخ خلال تلك الفترة بلغت 7.2 مليون دولار مقابل 2.9 مليون بنسبة نمو %143 فيما سجلت صادرات البصل 18.7 مليون دولار مقابل 11.2 مليون بنسبة زيادة قدرها %65.

كما سجلت صادرات البطاطس 11.4 مليون دولار مقابل 501 ألف دولار بنسبة نمو %2000 وبلغت صادرات الفاصوليا 2.8 مليون دولار مقابل 10.8 مليون بنسبة تراجع بلغت %73 فيما سجلت الخضروات الأخرى نحو 7.7 مليون دولار مقابل 8.8 مليون بتراجع قدره %12.5 فى نفس فترة المقارنة.

وكشف التقرير عن تفاصيل واردات مصر من السلع الزراعية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023 مسجلة نحو 644.1 مليون دولار مقابل 589.3 مليون فى نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو بلغت %9.3 جاءت فى الصدارة سلعة الذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف بقيمة 247.1 مليون دولار مقابل 153.1 مليون بنسبة نمو بلغت %61.

وتابع التقرير أن مصر استوردت قمح بقيمة 243.3 مليون دولار مقابل 246.9 مليون بنسبة تراجع بلغت %1.5 خلال فترة المقارنة.

كما تم استيراد أرز بقيمة 22.7 مليون دولار مقابل 3.9 مليون بنسبة زيادة قدرها %400 وفول بقيمة 20.3 مليون دولار مقابل 41.3 مليون بنسبة تراجع بنحو %50.