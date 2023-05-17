صادرات الزجاج ومصنوعاته تهبط إلى 73 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023

تراجعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 13% لتسجل 73 مليون دولار، خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 84 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء أن تركيا جاءت على رأس الدول المستوردة بقيمة 14.9 مليون دولار، تلتها إسبانيا بقيمة 8.2 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 6 ملايين دولار، والسعودية بقيمة 4.1 مليون دولار، والمغرب بقيمة 4 ملايين دولار.

يُذكر أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفضت، خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.24 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022.