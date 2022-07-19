صادرات الزجاج ومصنوعاته تقفز إلى 226 مليون دولار خلال 5 شهور

ارتفعت صادرات الزجاج ومصنوعاته بنحو 32%، خلال أول 5 شهور من 2022- الفترة من يناير إلى مايو- لتسجل 226 مليون دولار، مقابل 171 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من 2021، وفق المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وأوضح تقريرٌ للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، أن تركيا جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للزجاج ومصنوعاته بقيمة 37.6 مليون دولار، تلتها أمريكا بقيمة 33.2 مليون دولار، ثم إسبانيا بقيمة 15.3 مليون دولار، وهولندا بقيمة 13.1 مليون دولار.

وزادت صادرات مواد البناء، خلال أول 5 شهور من 2022، إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ2 مليار و345 مليون دولار، خلال الفترة المماثلة من 2021، بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

وارتفعت صادرات النحاس ومصنوعاته بنحو 66%، خلال أول 5 شهور من 2022- الفترة من يناير إلى مايو- لتسجل 189 مليون دولار، مقابل 114 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من 2021، وفق المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.