صادرات الرمان تقترب من 55 مليون دولار فى 10 شهور

وصلت صادرات مصر من الرمان الطازج إلى 106 آلاف و816 طنًا، بقيمة 54 مليونًا و593 ألف دولار خلال الفترة«من سبتمبر إلى نهاية يونيو» فى الموسم التصديرى 2020/2021، وفق أحدث تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه.

وصعدت صادرات مصر من الموالح خلال أول 10 شهور فى الموسم التصديرى 2020/2021 بنحو 38% عن الفترة المماثلة من الموسم السابق لتسجل مليون و802 ألف و588 طنًا، ما قيمته 843 مليونًا و154 ألفًا و859 دولارًا.

وبلغت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من الموسم التصديري 2021/2020 إلى 2.215 مليار دولار، مقارنة بـ 2.013 مليار دولار خلال نفس الفترة من موسم 2020/2019.