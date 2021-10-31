استثمار

صادرات الرمان تسجل 119 ألف طن الموسم الماضى

بقيمة 65 مليون دولار
أحمد اللاهوني 7:04 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21 7:04 ص, الأحد, 31 أكتوبر 21

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وصلت صادرات الرمان الطازج إلى 119 ألف طن بقيمة 65 مليون دولار خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت عليه «المال».

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 200 مليون دولار لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

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ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

واستحوذت الدول العربية على نصيب الأسد من الصادرات الزراعية فى الموسم المنتهى أغسطس الماضى، لتسجل 842 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بقيمة 592 مليون دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبى بقيمة 584 مليون دولار.
وحلت دول آسيا فى المرتبة فى المرتبة الرابعة بإجمالى 323 مليون دولار، ثم دول الأمريكتين وأستراليا بقيمة 36 مليون دولار، ثم أفريقيا بقيمة 29 مليون دولار.

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وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليونًا.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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