صادرات الرخام والجرانيت تقفز 16% إلى 163 مليون دولار خلال 5 شهور

ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 16% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 163 مليون دولار، مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وأوضح تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال”، أن ليبيا من أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصرى بقيمة 57.8 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 10.3 مليون، وتركيا بقيمة 8.1 مليون، ولبنان بقيمة 7 مليون دولار.

وارتفع صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال” على نسخة منه، فقد حلت إيطاليا في المرتبة الأولى بقائمة أكبر 10 دول مستوردة من مصر بقيمة 321 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.

وأشار التقرير، إلى أن كندا جاءت فى المرتبة الثانية بقيمة 316 مليون دولار، ثم حلت اسبانيا فى المرتبة الثالثة بقيمة 227 مليون دولار، وتركيا فى المرتبة الرابعة بقيمة 217 مليون دولار، والسعودية فى المرتبة الخامسة بقيمة 209 ملايين دولار.