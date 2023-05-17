صادرات الرخام والجرانيت تقفز إلى 57 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023

صعدت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 3% لتسجل 57 مليون دولار، خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 56 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء، فقد جاءت ليبيا فى المرتبة الأولى لصادرات الرخام بقيمة 17.8 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 3.2 مليون دولار، ثم تركيا بقيمة 3.6 مليون دولار، والإمارات بقيمة 3 ملايين دولار، والصين بقيمة 2.9 مليون دولار.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية انخفضت، خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.24 مليار دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضى 2022.