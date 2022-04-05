استثمار

صادرات الرخام والجرانيت تسجل 50 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022

مقابل 49 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى
أحمد اللاهوني 9:39 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22 9:39 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 3% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 50 مليون دولار، مقابل 49 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وصعدت صادرات مواد البناء بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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وحلت السعودية فى صدارة الدول المستوردة للرخام والجرانيت بقيمة 8.7 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 7.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.5 مليون دولار بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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