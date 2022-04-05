ارتفعت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 3% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 50 مليون دولار، مقابل 49 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وصعدت صادرات مواد البناء بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وحلت السعودية فى صدارة الدول المستوردة للرخام والجرانيت بقيمة 8.7 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 7.8 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.5 مليون دولار بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء.