صادرات الرخام والجرانيت تسجل 255 مليون دولار خلال أول 9 شهور من 2022

صعدت صادرات الرخام والجرانيت المصرى بنحو 6% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 255 مليون دولار، مقابل 240 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2021.

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة مع 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وأوضح تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، أن ليبيا جاءت على رأس الدول المستوردة للرخام بقيمة 56.6 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 657.9 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 17.9 مليون دولار.