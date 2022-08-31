صادرات الرخام والجرانيت تسجل 171 مليون دولار فى 6 شهور

زادت صادرات الرخام والجرانيت بنحو 8% خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – لتسجل 171 مليون دولار، مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وكانت صادرات مواد البناء قد صعدت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليار و80 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وأشار التقرير، إلى أن ليبيا جاءت فى مقدمة الدول المستوردة للرخام المصرى بقيمة 36.6 مليون دولار، تلتها السعودية بقيمة 27.1 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 11.9 مليون دولار، والجزائر بقيمة 10.8 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 8.1 مليون دولار.

وارتفعت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.