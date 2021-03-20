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صادرات الرخام والجرانيت تسجل زيادة 19% خلال يناير الماضي

بلغت صادرات الرخام والجرانيت المصرى خلال شهر يناير من العام الحالى 21 مليون دولار
محمود زكي 4:38 م, السبت, 20 مارس 21 4:38 م, السبت, 20 مارس 21

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بلغت صادرات الرخام والجرانيت المصرى خلال شهر يناير من العام الحالى 21 مليون دولار، التي تقدر بحوالى 333 مليون جنيه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء .

وبحسب التقرير، هناك زيادة  فى صادرات الرخام والجرانيت بنسبة 19% خلال الفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى .

وأوضح التقرير الصادر أن حجم الصادرات خلال يناير  من العام الماضى قيمة 18 مليون دولار والتي تقدر بحوالى  264 مليون جنيه في تلك الفترة.

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وأضاف التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه عن احتلال ليبيا المرتبة الأولى بين الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 3.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من في حين سجلت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 664  ألف دولار.

وأوضح أن السعودية  احتلت المرتبة الثانية للدول الأكثر استيرادًا للرخام والجرانيت بقيمة 16.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الحالي وذلك بصادرات تجاوزت 2.7 مليون دولار  فى حين بلغت الصادرات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2.3 مليون دولار والتي تعادل حوالى 38 مليون جنيه بنسبة بزيادة  19% عن .

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لفت التقرير إلى أن كوريا الجنوبية  جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 2.3 مليون دولار خلال يناير من العام الحالي بكمية تجاوزت 37 طنا، فى حين سجلت خلال نفس الفترة من العام الماضي  مليون دولار والتي تقدر بحوالي 16 مليون جنيها، بينما بلغت كمية الرخام والجرانيت 8.8 طن

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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