اقتصاد وأسواق

صادرات الذهب والحلي والأحجار الكريمة تتجاوز 2 مليار دولار خلال 7 شهور (جراف)

ارتفعت بنسبة 91٪
محمود زكي 9:26 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20 9:26 م, الأثنين, 21 سبتمبر 20

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شهدت صادرات الذهب والأحجار الكريمة صادرات الذهب،  خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية يولي، من العام الحالي قيمة 2 مليار دولار، والتي تعادل حوالي 31.9 مليار جنيه مصري، وذلك وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، والذي قال إن هناك زيادة في نسبة الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 91٪ مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأضاف التقرير، الذي حصلت المال على نسخة منه، أن حجم الصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت حوالي 1.05 مليار دولار، والتي تعادل حوالي 18.2 مليار جنيه في تلك الفترة.

الإمارات تحصل النصيب الأكبر من الصادرات

وأكد التقرير أن الإمارات احتلت النصيب الأكبر من صادرات الذهب المصري، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو من العام الحالي.

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وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت.1.4ملياردولار، والتي تقدر بحوالي 22.5 مليار جنيه في الفترة المذكورة من العام الحالي.

ونوّه المجلس التصديري لمواد البناء بأن هناك ارتفاعًا في صادرات مصر من الذهب إلى الإمارات بنسبة 106%، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري إلى أن الإمارات العربية المتحدة استوردت ذهبًا، خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الماضي 2019، بقيمة 687 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 11.9 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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