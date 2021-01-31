صادرات الذهب والأحجار الكريمة تسجل 2.9 مليار دولار خلال 2020

بلغت صادرات الذهب والأحجار الكريمة، خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر، من العام الماضي قيمة 2.9 مليار دولار، التي تعادل حوالي 47.9 مليار جنيه مصري، وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، الذي قال إن هناك زيادة في نسبة الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 46% مقارنة بالفترة المقابلة من 2019.

وأضاف التقرير، الذي حصلت «المال» على نسخة منه، أن حجم صادرات الذهب خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت حوالي 2 مليار دولار، التي تعادل 34 مليار جنيه في تلك الفترة.

وأكد التقرير أن الإمارات احتلت النصيب الأكبر من صادرات الذهب المصري، خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر من 2020.

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بلغت 2 مليار دولار، التي تقدر بحوالي 33 مليار جنيه في الفترة المذكورة من العام الحالي.

ونوّه المجلس التصديري لمواد البناء بأن هناك ارتفاعًا في صادرات مصر من الذهب إلى الإمارات بنسبة 52%، خلال الفترة المذكورة من العام الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، إلى أن الإمارات العربية المتحدة استوردت ذهبًا، خلال 2019، بقيمة 1.3 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 23 مليار جنيه خلال تلك الفترة.

وأكد التقرير أن كندا استوردت ذهبا وأحجار كريمة بقيمة 616 مليون دولار خلال العام الماضي، لتحتل بها المرتبة الثانية.