صادرات الذهب والأحجار الكريمة تتراجع بنسبة 70% خلال الربع الأول من العام الحالي (جراف)

بلغت صادرات الذهب والأحجار الكريمة، خلال شهر يناير إلى أبريل، من العام الحالي قيمة 348 مليون دولار، والتي تعادل حوالي 5.2 مليار جنيه مصري، وذلك وفق التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري، والذي قال إن هناك تراجعًا في نسبة الصادرات خلال الفترة المذكورة بنسبة 70% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف التقرير، الذي حصلت “المال” على نسخة منه، أن حجم الصادرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغت حوالي 1.1 مليار دولار، والتي تعادل حوالي 18.72 مليار جنيه في تلك الفترة.

وأكد التقرير أن كندا احتلت النصيب الأكبر من صادرات الذهب المصري، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي 2021

وأوضح أن حجم الصادرات المصرية إلى كندا بلغت 113 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 2 مليار جنيه في الفترة المذكورة من العام الحالي.

ونوه المجلس التصديري لمواد البناء بأن هناك تراجعًا في صادرات مصر من الذهب إلى كندا، بنسبة44%، خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام

وأشار التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري إلى أن الإمارات العربية المتحدة استوردت ذهبًا، خلال يناير إلى أبريل من العام الماضي 2021 بقيمة 110 ملايين دولار، والتي تقدر بحوالي 1.7 مليار جنيه.