استثمار

صادرات الذهب تواصل الهبوط وتفقد 63% من قيمتها

خلال أول 11 شهرًا من 2021
أحمد اللاهوني 2:00 ص, الأحد, 16 يناير 22 2:00 ص, الأحد, 16 يناير 22

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واصلت صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» هبوطها وفقدت نحو 63% من قيمتها خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، وسجلت 1.04 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه، أن كندا جاءت على قائمة الدولة المستوردة للذهب المصرى بقيمة 563 مليون دولار.

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وحلت الإمارات فى المرتبة الثانية بقيمة 370 مليون دولار، تلتها أستراليا بقيمة 103 ملايين، ثم السعودية بقيمة 2 مليون دولار بحسب تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء.

يذكر أن صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» قد هوت بنحو 67% خلال أول 10 شهور من العام «الفترة من يناير إلى أكتوبر »2021، لتسجل 887 مليون دولار، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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