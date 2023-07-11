صادرات الذهب تهوى 45% لتسجل 425 مليون دولار دولار خلال أول 5 شهور

هبطت صادرات الحلى والأحجار الكريمة “الذهب” بنحو 45% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 425 مليون دولار، مقابل 766 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

وكشف تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال”، أن كندا من أكبر الدول المستوردة للحلى المصرى بقيمة 309 ملايين دولار، تلتها الإمارات بقيمة 110 ملايين، ثم السعودية بقيمة 3 ملايين دولار.

وكانت صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء قد ارتفعت بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال” على نسخة منه، فقد حلت إيطاليا في المرتبة الأولى بقائمة أكبر 10 دول مستوردة من مصر بقيمة 321 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.