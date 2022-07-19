صادرات الذهب تقفز 86% لتسجل 766 مليون دولار خلال 5 شهور

ارتفعت صادرات الحلي والأحجار الكريمة «الذهب» بنحو 86% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 766 مليون دولار، مقابل 412 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.

وأعلن تقرير للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، أن الإمارات جاءت على رأس قائمة الدول المستوردة للحلي المصري بقيمة 442 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 320 مليون دولار، وتركيا بقيمة 1.9 مليون دولار.

وقفزت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

يذكر أن صادرات الرخام والجرانيت بنحو 7% خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – لتسجل 134 مليون دولار، مقابل 125 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء.