صعدت صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» بنحو 40% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 320 مليون دولار، مقابل 229 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفق تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

وتربعت الإمارات العربية المتحدة على قائمة الدول المستوردة للحلى والأحجار الكريمة بقيمة 215 مليون دولار، تلتها كندا بقيمة 105 ملايين دولار، بحسب تقرير حصلت “المال” على نسخة منه.

وقفزت صادرات مواد البناء بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.