صادرات الذهب الروسي إلى الإمارات ترتفع 15 ضعفا

زادت صادرات الذهب الروسي إلى الإمارات بأكثر من 15 ضِعفًا على أساس سنوي، لتصبح روسيا أكبر دولة مصدرة للذهب لها، العام الماضي، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات على الإمدادات، في أعقاب غزو الكرملين لأوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج.

صعود صادرات الذهب الروسي

استوردت الإمارات، العام الماضي، من روسيا 96.4 طن من الذهب، أي أكثر من أي دولة أخرى، وفقًا لقاعدة بيانات “كومتريد”، التابعة للأمم المتحدة.

وتُعادل هذه الكمية ثلث إنتاج المناجم السنوي في روسيا، وتمثل زيادةً في واردات الإمارات من الذهب الروسي بأكثر من 15 ضِعفًا على أساس سنوي.

لطالما كانت الإمارات مركزًا رئيسيًّا للمعادن الثمينة، خاصة من أفريقيا والهند، لكن العام الماضي كانت المرة الأولى التي تلعب فيها دورًا رئيسيًّا في تجارة الذهب الروسي.

فقبل الحرب، كان يتم شحن كل السبائك الروسية تقريبًا إلى لندن؛ أكبر سوق في العالم، لكن سرعان ما مُنعت البنوك التي اعتادت التعامل معها، من ذلك (بسبب العقوبات).

وكان من بين المورّدين الرئيسيين الآخرين للذهب إلى الإمارات، العام الماضي، مالي وغانا، اللتان شحنتا 95.7 طن و81 طنًّا على التوالي، في حين كانت سويسرا الوجهة الأولى لصادرات الذهب العربية بواقع 145 طنًّا.