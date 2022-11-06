صادرات الحلى والأحجار الكريمة تقفز 34% لتسجل 1.13 مليار دولار فى 9 شهور

ارتفعت صادرات الحلى والأحجار الكريمة “الذهب” بنحو 34% خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022″، لتسجل 1.13 مليار دولار، مقابل 839 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021.

وكشف تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه، أن كندا جاءت على رأس الدول المستوردة للحلى المصرى بقيمة 601 مليون دولار، تلتها الإمارات فى المرتبة الثانية بقيمة 521 مليون دولار، ثم تركيا احتلت المرتبة الثالثة بقيمة 3 ملايين دولار.

وزادت صادرات مواد البناء خلال أول 9 شهور من 2022 “الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022” بنحو 7%، لتسجل 5 مليارات و105 ملايين دولار، مقارنة بـ 4 مليارات و785 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.