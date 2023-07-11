صادرات الحديد والصلب تقفز 49% إلى 943 مليون دولار خلال 5 شهور

ارتفعت صادرات الحديد والصلب المصرية بنحو 49% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 943 مليون دولار، مقابل 674 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

يشار إلى أن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ووفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال” على نسخة منه، فقد حلت إيطاليا في المرتبة الأولى بقائمة أكبر 10 دول مستوردة من مصر بقيمة 321 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.