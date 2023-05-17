صادرات الحديد والصلب تقفز 38% لتسجل 287 مليون دولار خلال أول شهرين من 2023

قفزت صادرات الحديد والصلب بنحو 38% لتسجل 287 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 208 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وكشف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، أن تركيا جاء على رأس الدول المستوردة للحديد المصرى لتسجل 50.1 مليون دولار، تلتها رومانيا بقيمة 41.5 مليون دولار، ثم أسبانيا بقيمة 30.7 مليون دولار، والسعودية بقيمة 27.1 مليون دولار، إيطاليا بقيمة 16.6 مليون دولار.

يذكر أن صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد انخفضت خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.