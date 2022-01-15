استثمار

صادرات الحديد والصلب تقفز 165% لتسجل 1.63 مليار دولار

خلال أول 11 شهرًا من 2021
أحمد اللاهوني 1:32 ص, الأحد, 16 يناير 22 1:32 ص, الأحد, 16 يناير 22

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قفزت صادرات الحديد والصلب بنحو 165% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 1.63 مليار دولار، مقابل 617 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

 وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن إيطاليا هى أعلى دولة مستوردة بقيمة 388.6 مليون دورلار، تلتها أسبانيا بقيمة 384.3 مليون.

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وذكر تقرير المجلس، أن صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة سجلت 178.6 مليون دولار، كما بلغت 131.6 مليون إلى السوق السعودية، و99.5 مليون للسوق الكندية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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