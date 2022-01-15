صادرات الحديد والصلب تقفز 165% لتسجل 1.63 مليار دولار

خلال أول 11 شهرًا من 2021

قفزت صادرات الحديد والصلب بنحو 165% خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى «الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021»، لتسجل 1.63 مليار دولار، مقابل 617 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار تقرير صادر عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن إيطاليا هى أعلى دولة مستوردة بقيمة 388.6 مليون دورلار، تلتها أسبانيا بقيمة 384.3 مليون.

وذكر تقرير المجلس، أن صادرات الحديد والصلب إلى الولايات المتحدة سجلت 178.6 مليون دولار، كما بلغت 131.6 مليون إلى السوق السعودية، و99.5 مليون للسوق الكندية.