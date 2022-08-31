صادرات الحديد والصلب تقفز إلى 774 مليون دولار خلال أول 6 شهور من 2022

ارتفعت صادرات الحديد والصلب المصرى خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 2% لتسجل 774 مليون دولار، مقابل 762 مليونا خلال الفترة المماثلة من 2021، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت «المال» على نسخة منه.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء قد صعدت خلال أول 6 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى يونيو – بنحو 20% لتسجل 3 مليارات و693 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و80 مليونا خلال الفترة المماثلة من 2021.

وبحسب التقرير حلت إسبانيا فى مقدمة الدول المستوردة للحديد المصرى بقيمة 173.4 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 131.7 مليو دولار، ثم السعودية بقيمة 95.4 مليون دولار، وأمريكا بقيمة 47.7 مليون دولار، وكندا بقيمة 45.7 مليون دولار.

وسجلت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة مع 2 مليار و345 مليونا خلال الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%.