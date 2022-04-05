صادرات الحديد والصلب تسجل 200 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022

أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع صادرات الحديد والصلب بنحو 4% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 200 مليون دولار، مقابل 192 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

يشار إلى أن صادرات مواد البناء قد ارتفعت بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه.

وأشار المجلس فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، إلى أن أسبانيا جاءت على قائمة الدول المستوردة للحديد والصلب المصرى بقيمة 49.3 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، تلتها السعودية بقيمة 40.1 مليون دولار.

ووفق التقرير جاءت إيطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم واردات 37.2 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 14.6 مليون دولار، ثم أمريكا بقيمة 12.9 مليون دولار.

يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء قد ارتفعت إلى 6.538 مليار دولار العام الماضى 2021، مقابل 6.25 مليار دولار خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%.