صادرات الحديد والصلب المصرية تلامس 2 مليار دولار في أول 10 شهور

شهدت صادرات مصر من الحديد الصلب والتسليح ارتفاعا كبيرا خلال أول 10 شهور من العام الجارى لتسجل 1.924 مليار دولار، ما يعادل نحو 59.128 مليار جنيه.

وكشف المهندس وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات أن صادرات الحديد والصلب شهدت قفزة بما يصل لنحو %62 خلال أول 10 شهور فى الفترة من «يناير وحتى أكتوبر» بزيادة قدرها نحو 746 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022 ،والتى سجلت 1.178 مليار دولار.

وأضاف «جمال الدين» – فى تصريحات لـ «المال» – أن صادرات قطاع الحديد تربعت على رأس قائمة قطاع مواد البناء والحراريات، بعدما شهد نموا هو الأكبر خلال الفترة المذكورة ، موضحًا أن هبوط الطلب فى السوق المحلية ساهم فى قيام العديد من الشركات بالتوجه إلى الأسواق الخارجية لتدبير الدولارات لاستيراد جزء من مدخلات إنتاجها.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات أيضًا تراجع إلى ارتفاع الطلب على الحديد المصرى، فى ظل قيام بعض الدول بعمليات إعادة الإعماروغيرها من النمو العمرانى والصناعى ، خاصة فى الدول العربية ، بالإضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد فى بعض الدول الأوروبية ما ساهم فى نمو كبير فى المنتجات المصرية لتلك الأسواق.

وأوضح «جمال الدين» أن القطاع قام بتصدير حديد إلى أكثر من 90 دولة عربية وأجنبية وغيرها من قارات العالم، إذ تصدرت إسبانيا الدول الأكثر استيرادًا للحديد الصلب المصرى، بواقع 364 مليون دولار، تليها تركيا التى تعد من أكبر المستوردين من القطاعات المصرية خاصة بعد عدة زلازل ضربت الأراضى التركية مطلع العام الحالى، مما ساهم فى زيادة الصادرات لها لتبلغ 272.3 مليون دولار بنمو قدره %1650 عن الفترة الممثلة من العام الماضى والتى سجلت 15.5 مليون دولار.

وأضاف أن إيطاليا جاءت فى المركز الثالث كأكثر الدول المستوردة للحديد المصرى بواقع 249 مليون دولاربزيادة قدرها 37 % ، يليها رابعًا الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالى 180 مليون دولار ، فيما استوردت السعودية بواقع 44 مليون دولار بتراجع قدره نحو 69 % عن الفترة نفسها من العام الماضى ، وسجلت الصادرات إلى فلسطين نحو 41 مليون دولار بزيادة 14 %.

وقال إن قطاع مواد البناء يدرس التوسع فى الأسواق الحالية والدخول فى أخرى جديدة للمساهمة فى زيادة صادرات القطاع ، موضحًا أن هدوء الوضع السياسى فى البلدان المجاورة سيساعد فى نمو الصادرات المصرية وخاصة مواد البناء .

وأشار إلى أن حديد عز تعد الأكبر تصديريًا من بين الكيانات المصرية نظرًا لطاقتها الإنتاجية الضخمة، موضحا أن سعر طن الحديد فى السوق المحلية تسليم أرض المصنع يتراوح بين 38 – 39.5 ألف جنيه، فيما يصل للمستهلك لنحو 42 – 43 ألفا.

وأوضحت بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن إنتاج حديد التسليح فى مصر، تراجع بنسبة 5 % فى أول عشرة أشهر من العام الجارى بعد أن سجل 6.65 مليون طن مُقابل 7.07 مليون طن فى الفترة المناظرة من العام الماضى.