صادرات الحديد تسجل 438 مليون دولار خلال 9 أشهر (جراف)

بتراجع 24% عن نفس الفترة من العام الماضي

سجلت صادرات الحديد خلال التسعة أشهرالأولى من العام الحالي تراجعًا بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال إن صادرات الحديد سجلت حوالي 438 مليون دولار بما يعادل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغ حوالي 535 مليون دولار(9.1 مليار دولار).

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن السعودية احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للحديد في مصر بقيمة 152 مليون دولار والتي تعادل حوالي 2.4 مليار جنيه، في حين سجل خلال الفترة المقبلة من العام الماضي قيمة 152.1 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 2.4 مليار جنيه.

وأوضح المجلس أن إسبانيا استوردت من مصر حديدًا بقيمة 39 مليون دولار، ما يعادل حوالي 623 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بتراجع 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها 39.6 مليون دولار بما يعادل حوالي 676 مليون جنيه.

وأكد التقرير أن إيطاليا جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 29.5 مليون دولار والتي تعادل حوالي 472 مليون جنيه بتراجع 2% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها حوالي 30 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 521 مليون جنيه خلال تلك الفترة.