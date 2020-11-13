عقـــارات

صادرات الحديد تسجل 438 مليون دولار خلال 9 أشهر (جراف)

بتراجع 24% عن نفس الفترة من العام الماضي
محمود زكي 12:31 ص, السبت, 14 نوفمبر 20 12:31 ص, السبت, 14 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

سجلت صادرات الحديد خلال التسعة أشهرالأولى من العام الحالي تراجعًا بنسبة 18%، مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، والذي قال إن صادرات الحديد سجلت حوالي 438 مليون دولار بما يعادل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن حجم الصادرات خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغ حوالي 535 مليون دولار(9.1 مليار دولار).

اقرأ أيضا  العاشر من رمضان: تسليم مدرسة تعليم أساسي إلى هيئة الأبنية التعليمية

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن السعودية احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للحديد في مصر بقيمة 152 مليون دولار والتي تعادل حوالي 2.4 مليار جنيه، في حين سجل خلال الفترة المقبلة من العام الماضي قيمة 152.1 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 2.4 مليار جنيه. 

وأوضح المجلس أن إسبانيا استوردت من مصر حديدًا بقيمة 39 مليون دولار، ما يعادل حوالي 623 مليون جنيه  خلال الفترة المذكورة من العام الحالي، بتراجع  1% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها 39.6 مليون دولار بما يعادل حوالي 676 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  محافظ الجيزة يدعو المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أراضيهم لسرعة سداد المستحقات

وأكد التقرير أن إيطاليا  جاءت في المرتبة الثالثة بقيمة 29.5 مليون دولار والتي تعادل حوالي 472 مليون جنيه بتراجع 2% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها حوالي 30 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 521 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي بأنشطة متنوعة للبيع في مدينة أسوان الجديدة

محمود زكي 6:53 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

المجتمعات العمرانية تستهدف 700 مليون جنيه عوائد بيع قطعة أرض بدمياط الجديدة

محمود زكي 6:38 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

تعرف على الأراضي المطروحة للبيع في مدينة العلمين الجديدة

محمود زكي 6:09 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

تعرف على الأراضي الخدمية المطروحة للبيع في مدينة برج العرب

محمود زكي 6:03 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

وزير الإسكان: سحب 160 ألف كراسة شروط خلال 4 أيام لبيع 125 ألف وحدة سكنية

شريف عمر 2:46 م, الجمعة, 13 نوفمبر 20

المجتمعات العمرانية تطرح أراضي خدمية جديدة للبيع في حدائق أكتوبر

محمود زكي 8:50 م, الخميس, 12 نوفمبر 20