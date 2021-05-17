اقتصاد وأسواق

صادرات الحديد تسجل زيادة 62% خلال شهري يناير و فبراير الماضيين (جراف)

حجم الصادرات خلال نفس الشهرين من العام الماضي بلغت حوالي 116 مليون دولار
محمود زكي 8:02 ص, الأثنين, 17 مايو 21 8:02 ص, الأثنين, 17 مايو 21

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سجلت صادرات الحديد خلال شهري يناير وفبراير  من العام الحالي، زيادة  بنسبة 61%، مقارنة بنفس الشهر  من العام الماضي، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، الذي قال إن صادرات الحديد سجلت حوالي 187 مليون دولار، التي تقدر بحوالي 2.9 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى أن حجم الصادرات خلال نفس الشهرين  من العام الماضي بلغت حوالي 116 مليون دولار، ما يقدر 1.6 مليار جنيه 

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وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري أن ايطاليا  احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للحديد في مصر، بقيمة 56.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 855 مليون جنيه، بزيادة  447% عن الفترة المقابلة العام الماضي، الذي سجل فيه قيمة 9.5 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 155 مليون جنيه .

وأوضح أن السعودية  استوردت من مصر حديد بقيمة 39.9 مليون دولار والتي تعادل حوالي 627 مليون جنيه  خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت فيها 37 مليون  دولار والتي تعادل حوالي 553  مليون جنيه.

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وأكد أن إسبانيا جاءت في المرتبة الثالثة  بقيمة 23.4 مليون دولار، التي تعادل حوالي 376 مليون جنيه بزيادة  149% عن نفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت فيها حوالي 9.2 مليون دولار والتي تقدر بحوالي 159 مليون جنيه خلال تلك الفترة

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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