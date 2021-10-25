اقتصاد وأسواق

صادرات الحاصلات الزراعية للإمارات تسجل 131 مليون دولار الموسم الماضى

بلغت 379 ألف طن
أحمد اللاهوني 7:25 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21 7:25 ص, الأثنين, 25 أكتوبر 21

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وصلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الإمارات العربية إلى 379 ألف طن بقيمة 131 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» على نسخة منه.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

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وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

وأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار.

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وأوضحت نيفين جامع، فى بيان سابق، أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

وقالت إن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية، وكذا بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات الى 100 مليار دولار سنوياً.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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