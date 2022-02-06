استثمار

صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا تتخطى 60 مليون دولار

خلال الربع الأول من الموسم التصديري الحالي
أحمد اللاهوني 6:23 م, الأحد, 6 فبراير 22 6:23 م, الأحد, 6 فبراير 22

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سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول آسيا 68.4 ألف طن، بقيمة 60.4 مليون دولار خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2022/2021، بحسب تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حصلت «المال» على نسخة منه.

وكانت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية قد سجلت 777.6 ألف طن، بقيمة 617 مليون و664 ألف دولار، خلال الربع الأول من الموسم التصديرى الحالى 2022/2021.

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وبدأ الموسم التصديرى الحالى للحاصلات الزراعية اعتبارا من شهر سبتمبر 2021 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2022.

وأكد عبدالحميد دمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن نجاح المجلس فى فتح أسواق جديدة خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحجر الزراعى ساعد فى زيادة صادرات القطاع ونفاذها إلى الخارج.

وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32.340 مليار دولار بعد تدقيق البيانات خلال العام الماضى 2021، مقابل 25 مليار و427 مليون دولار خلال عام 2020.

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وأرجع مصدرون الارتفاع التاريخى فى الصادرات السلعية إلى عزم الحكومة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار الفترة المقبلة، رغم جائحة كورونا – التى كان لها تأثير كبير على التجارة الخارجية فى كل دول العالم – عبر دعم المصدرين بصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات، إلى جانب تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التجارية فى الخارج وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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