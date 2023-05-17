صادرات الحاصلات الزراعية تلامس 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من الموسم الحالى

قفزت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية بنحو %29 بكمية بلغت 2 مليون و616 ألف طن، بقيمة 1.64 مليار دولار خلال النصف الأول من الموسم الحالى «الفترة من سبتمبر 2022 وحتى نهاية فبراير 2023»، مقابل مليون و855 ألف طن، بما قيمته 1.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من الموسم الماضى.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

تقرير: الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد بكمية بلغت 1.246 مليون طن

وكشف تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حصلت «المال» على نسخة منه، أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد بكمية بلغت مليون و246 ألف طن، بقيمة 701 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوربى بنحو 531 ألف طن، بقيمة 411 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن دول الاتحاد الأوربى حلت فى المرتبة الثالثة بقائمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لتسجل 431 ألف طن، بقيمة 302 مليون دولار، ثم جاءت دول آسيا فى المرتبة الرابعة بنحو 343 ألف طن، بقيمة 185 مليون دولار.

ولفت تقرير المجلس، إلى أن دول أفريقيا جاءت فى المرتبة الخامسة بنحو 42 ألف طن، بقيمة 20 مليون دولار، ثم حلت دول الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة بنحو 23 ألف طن، بقيمة 23 مليون دولار.

يذكر أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يتفاوض على اقتحام 10 دول جديدة لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأكد هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن المفاوضات الجارية حاليًا تضم دول: الفلبين فى محصولى البطاطس والعنب، والصين بمحصول مانجو.

وأشار المدير التنفيذى للمجلس، إلى أن الأسواق الجديدة تشمل أيضًا اقتحام أمريكا وتايلاند تايوان بالموالح، وكندا بالفراولة، وأستراليا والأرجنتين وفيتنام بمحصول العنب، وأخيرًا كوريا الجنوبية بمحصول البطاطس.

يشار إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022» قد ارتفعت إلى 4.32 مليون طن، بقيمة 2.72 مليار دولار، مقابل 4.24 مليون طن، بقيمة 2.41 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم السابق 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون دولار.

وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الدول الأفريقية 59 ألف طن بقيمة 43 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2022».

ووصلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى إلى 755 ألف طن بقيمة 594 مليون دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022 .

وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية للدول العربية 1.9 مليون طن بقيمة 1.02 مليار دولار خلال الموسم التصديرى الماضى 2021/ 2022.