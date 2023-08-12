صادرات الحاصلات الزراعية تقفز إلى 3.2 مليار دولار خلال 10 شهور

شهدت صادرات مصر من الحاصلات الزراعية ارتفاعا خلال الفترة من سبتمبر إلى يونيو الماضي لتسجل 3.2 مليار دولار.

وكشف عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم التصديري الحالى شهد ارتفاعًا بنحو 30%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، والتي سجلت نحو 2.470 مليار دولار، موضحًا أن الموسم التصديري يبدأ من سبتمبر حتى أغسطس سنويًّا.

وتوقّع الدمرداش، في تصريحات، لـ”المال”، تخطي إجمالي الصادرات حاجز 3.5 مليار دولار بنهاية الموسم التصديري للعام الحالي، في ظل الطلب على الصادرات المصرية في الآونة الأخيرة والعمل على فتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن أحد أبرز أسباب زيادة الحاصلات الزراعية تتمثل في التغيرات المناخية التي ‏ضربت عددا من الدول المنافسة لمصر مثل إسبانيا والمغرب وتركيا وأسفرت عن نقص في كمية المنتجات ‏وتأثر جودتها بالسلب وهو ما فتح المجال أمام الصادرات المصرية للارتفاع هذا العام.‏

وكان السيد القصير وزير الزراعة أعلن في وقت سابق أن إجمالي الصادرات المصرية منذ بداية يناير وحتى ‏يوليو 2023 شهد زيادة قدرها 717 ألفا و896 طن عن الفترة ذاتها في السنة الماضية التي سجلت 3 ملايين ‏و936 ألف طن.

في السياق ذاته، كشف مصدر مسئول في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن الموالح والبطاطا الطازجة و‏البصل يتصدران أبرز الصادرات الزراعية في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المصدر لـ “المال” أن الصادرات الزراعية للاتحاد الأوروبى الذي يضم 27 دولة زادت من 670 ألف طن إلى 1.2 مليون طن خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى مايو الماضى.

وقال إن صادرات القطاع لإسبانيا كانت تتراوح من 10 إلى11 ألف طن سنويا لتصل هذا العام إلى نحو 125 ألف طن متوقعا استمرار زيادة الصادرات لتلك الدول.

وتستهدف وزارة الزراعة استصلاح نحو 3.5 مليون فدان خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مما يرفع الرقعة الزراعية في مصر إلي 12.5 مليون فدان بزيادة قدرها 30% عن الحالية وهو ما يساعد علي تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الحاصلات وإتاحة فائض أكبر في الإنتاج للتصدير.