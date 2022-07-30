صادرات الحاصلات الزراعية تقفز إلى 2.5 مليار دولار خلال 10 شهور

قفزت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 10 شهور من الموسم التصديرى الحالى 2021/ 2022 «الفترة من سبتمبر وحتى نهاية يونيو» لتسجل 3.96 مليون طن، بقيمة 2.5 مليار دولار، مقابل 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة المماثلة من الموسم الماضي 2020/ 2021، بحسب تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكشف التقرير الذي تنفرد «المال» بنشر تفاصيله أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي وصلت إلى 1.1 مليون طن بقيمة 655 مليون دولار.

وأشار تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبي بلغت 726 ألف طن، بقيمة 566 مليون دولار.

وبحسب التقرير، فقد سجلت صادرات الحاصلات الزراعية لدول آسيا خلال الفترة سالفة الذكر 439 ألف طن، بقيمة 299 مليون دولار، وبلغت 32 ألف طن لدول الأمريكتين وأستراليا، بقيمة 38 مليون دولار.