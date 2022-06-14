صادرات الحاصلات الزراعية تقفز إلى 1.04 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الربع الأول من 2022، لتسجل 1.04 مليار دولار، مقابل 859 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقًا لأحدث معلومات صادرة عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت البيانات إلى أن الربع الأول من 2022 شهد زيادة فى الصادرات الحاصلات الزراعية بلغت 96 ألف طن بقيمة 182 مليون دولار.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، قد أعلنت عن ارتفاع الصادرات السلعية خلال الربع الأول من العام 2022 بنسبة 20% لتسجل 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام 2021، محققة نسبة زيادة بلغت 20%”.

وقالت في بيان سابق، إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التى حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى رغم التداعيات الاقتصادية العالمية وجائحة فيروس كورونا ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية، والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصرى بالأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن “اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية”، مشيرة إلى أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري لاسيما فى ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول نظراً للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.