صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الإمارات تسجل 124 مليون دولار في 11 شهرا

بلغت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 302 ألف طن بقيمة 124 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وكانت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 قد ارتفعت إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وأشار التقرير الذى تنفرد «المال» بنشر تفاصيله، إلى أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة «من سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوليو 2022» بنحو 1.76 مليون طن، بقيمة 934 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بنحو 1.1 مليون طن، بقيمة 675 مليونًا.

وأوضح التقرير، أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت فى المرتبة الثالثة للدول المستوردة للحاصلات الزراعية بنحو 737 ألف طن، بقيمة 579 مليون دولار، تلتها دول آسيا بنحو 451 ألف طن بقيمة 313 مليونًا.