صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى ألمانيا تسجل 93 مليون دولار خلال 11 شهرًا

ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى ألمانيا خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 إلى 76 ألف طن بقيمة 93 مليون دولار، وفق تقرير مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال أول 11 شهرًا من الموسم التصديرى 2021/ 2022 قد ارتفعت إلى 4.11 مليون طن، بقيمة 2.6 مليار دولار، مقابل 4.09 مليون طن، بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من الموسم الماضى 2020/ 2021، بزيادة قدرها 300 مليون.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وكشف التقرير الذى تنفرد «المال» بنشر تفاصيله، أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من الحاصلات الزراعية المصرية خلال الفترة «من سبتمبر الماضي وحتى نهاية يوليو 2022» بنحو 1.76 مليون طن، بقيمة 934 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بنحو 1.1 مليون طن، بقيمة 675 مليونًا.

ولفت التقرير، إلى أن دول الاتحاد الأوروبى جاءت فى المرتبة الثالثة للدول المستوردة للحاصلات الزراعية بنحو 737 ألف طن، بقيمة 579 مليون دولار، تلتها دول آسيا بنحو 451 ألف طن بقيمة 313 مليونًا.

وأكد التقرير، أن دول أفريقيا جاءت فى المرتبة الخامسة بنحو 54 ألف طن، بقيمة 39 مليون دولار، وحلت الأمريكتين وأستراليا فى نهاية القائمة بنحو 33 ألف طن، بقيمة 40 مليونًا.

وأرجعت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الزيادة إلى النجاح في اقتحام أسواق جديدة، والتوسع في أخرى قائمة، فضلًا عن الطلب المتزايد على الحاصلات المصرية فى ظل التوترات العالمية التى أعطت ميزة تنافسية للمنتج المحلى.