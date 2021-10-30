استثمار

صادرات الحاصلات الزراعية إلى عمان تسجل 42 مليون دولار الموسم الماضى

سجلت 93 ألف طن
أحمد اللاهوني 9:12 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 9:12 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى سلطنة 93 ألف طن، بقيمة 42 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، جاء ذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت عليه «المال».

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

وكانت مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قد كشفت، أن المجلس نجح فى زيادة الصادرات خلال الموسم الماضى بنحو 200 مليون دولار، من خلال فتح 4 أسواق جديدة تمثلت فى اليابان والبرازيل والأرجنتين ونيوزلاندا.

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وأشار تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من الصادرات الزراعية فى الموسم المنتهى أغسطس الماضى، لتسجل 842 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد بقيمة 592 مليون دولار، ثم دول الاتحاد الأوروبى بقيمة 584 مليون دولار.

وبحسب التقرير حلت دول آسيا فى المرتبة فى المرتبة الرابعة بإجمالى 323 مليون دولار، ثم دول الأمريكتين وأستراليا بقيمة 36 مليون دولار، ثم أفريقيا بقيمة 29 مليون دولار.

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ووفق التقرير ضمت أبرز الأصناف: الموالح بقيمة 853 مليون دولار، البطاطس الطازجة بقيمة 201 مليون دولار، والبصل الطازج بقيمة 108 ملايين، الفاصوليا الجافة بقيمة 146 مليونًا، والعنب الطازج بقيمة 252 مليونًا، والبطاطا الحلوة بقيمة 51 مليون دولار، والرمان الطازج بقيمة 65 مليونًا، و«عسقلان طازج» البصل الأخضر بقيمة 42 مليونًا.

وقالت المصادر فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن الأصناف التى نجح المجلس فى إدخالها لتلك الأسواق تمثلت فى البرتقال والموالح بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن الصادرات حققت زيادة فى الكمية بنحو 300 ألف طن، لتسجل 4.2 مليون طن الموسم الماضى، مقابل 3.9 طن الموسم السابق.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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