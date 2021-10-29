صادرات الحاصلات الزراعية إلى سوريا تسجل 96 ألف طن خلال عام

سجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى سوريا 96 ألف طن، بقيمة 52 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» عليه.

وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 200 مليون دولار لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.

كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال شهر سبتمبر من عام 2021 بنسبة 16 %، لتسجل 2 مليار و560 مليون دولار مقابل 2 مليار و212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020، وبفارق 349 مليونًا.

وأوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى بيان سابق، أن المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال شهر سبتمبر الماضى تأتى استكمالاً لمعدلات الزيادة التى تشهدها الصادرات السلعية المصرية منذ مطلع العام الجارى والتى بلغت نسبتها خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021 حوالى 25 % مقارنة بنفس الفترة من 2020.

وقالت إن الزيادة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” الأمر الذى ساهم فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق الخارجية.

وتابعت: جاء ذلك بعد إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا.