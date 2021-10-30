اقتصاد وأسواق

صادرات الحاصلات الزراعية إلى الأردن تسجل 47 مليون دولار الموسم الماضى

بلغت 87 ألف طن
أحمد اللاهوني 8:59 ص, السبت, 30 أكتوبر 21 8:59 ص, السبت, 30 أكتوبر 21

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وصلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى الأردن إلى 87 ألف طن، بقيمة 47 مليون دولار، خلال الموسم المنتهى فى أغسطس الماضى.

جاء ذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مستودع بيانات التجارة الخارجية التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حصلت «المال» عليه.

وصعدت صادرات الحاصلات الزراعية بنحو 200 مليون دولار لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الموسم الماضى 2020/2021، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الموسم السابق.

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ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية فى شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس العام التالى.


يشار إلى أن مصادر مسئولة فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية قد كشفت، أن المجلس نجح فى زيادة الصادرات خلال الموسم الماضى بنحو 200 مليون دولار، من خلال فتح 4 أسواق جديدة تمثلت فى اليابان والبرازيل والأرجنتين ونيوزلاندا.

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وقالت المصادر فى تصريحات سابقة لـ “المال”، إن الأصناف التى نجح المجلس فى إدخالها لتلك الأسواق تمثلت فى البرتقال والموالح بجميع أنواعها، مشيرة إلى أن الصادرات حققت زيادة فى الكمية بنحو 300 ألف طن، لتسجل 4.2 مليون طن الموسم الماضى، مقابل 3.9 طن الموسم السابق.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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