أسواق عربية

صادرات الجزائر النفطية ترتفع إلى 24 مليار دولار بنهاية سبتمبر

ارتفاعا من 15 مليارا قبل عام
منتصر محمود 4:58 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 4:58 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية اليوم ، أن صادرات البلاد من النفط والغاز بلغت 24 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 15 مليار دولار قبل عام.

وأضافت الوزارة أن إنتاج الجزائر من النفط والغاز ارتفع 15% في الأشهر التسعة الأولى من السنة ليصل إلى حوالي 121 مليون طن من المكافئ النفطي، منها أكثر من 77 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

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كيف رأت شركة سوناطراك الجزائرية إيرادات النفط؟

كانت شركة الطاقة الوطنية سوناطراك توقعت في أغسطس، أن تصل إيرادات الجزائر من تصدير النفط والغاز إلى 33 مليار دولار في 2021.

رأي الجزائر في زيادة إنتاج النفط

من ناحية أخرى، كان قد صرح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في وقت سابق من شهر أكتوبر، إن زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر بسبب بعض الغموض والمخاطر في سوق النفط.

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وأضاف عرقاب إن الوضع في سوق النفط يشير إلى أن زيادة إنتاج الدول الأعضاء في تجمع أوبك+ في ديسمبر يجب ألا تتخطى 400 ألف برميل يوميا.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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