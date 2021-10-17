صادرات التكنولوجيا الرقمية في كوريا تقفز إلى 21 مليار دولار خلال سبتمبر

أظهرت بيانات ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في سبتمبر على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق والشاشات، بحسب وكالة يونهاب.

وصلت قيمة الشحنات الصادرة من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى 21.34 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 21.1% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة فى كوريا الجنوبية.

ويمثل رقم سبتمبر أعلى مستوى على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة الكورية في تجميع البيانات في عام 1996، والأكبر لأي شهر من أشهر سبتمبر بعد أن وصل إلى 20.27 مليار دولار في عام 2018.

الواردات الكورية تسجل 11.37 مليار دولار في الشهر الماضي

وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات الكورية بلغت 11.37 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 18.8% على أساس سنوي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 9.97 مليار دولار.

وعززت الرقائق وشاشات العرض الصادرات الكورية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث ارتفعت شحنات أشباه الموصلات بنسبة 27.4% على أساس سنوي إلى 12.23 مليار دولار، متجاوزة 10 مليارات دولار للشهر الخامس على التوالي.

ارتفاع صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 28.6%

وأدى الطلب القوي على صادرات رقائق الذاكرة إلى ارتفاع بنسبة 28.6% إلى 7.95 مليار دولار، وقفزت صادرات رقائق غير الذاكرة بنسبة 31.7% إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.

كما زادت صادرات شاشات العرض بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 2.44 مليار دولار بفضل الطلب القوي على الثنائيات العضوية الباعثة للضوء (OLED) المستخدمة في الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون، وفقا للبيانات.

وحسب الوجهة، ارتفعت الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 10.12 مليار دولار بفضل الطلب في جميع المجالات.

ارتفاع صادرات الرقائق إلى الصين بنسبة 27.7%

وزادت صادرات الرقائق إلى الصين بنسبة 27.7% إلى 7.39 مليار دولار، وزادت شحنات العرض بنسبة 5.5% إلى 900 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى فيتنام سجلت أيضا زيادة بنسبة 15.3% لتصل إلى 3.59 مليار دولار، مع زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 27.2% إلى 2.58 مليار دولار، وارتفعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 11.2% إلى 1.09 مليار دولار.

وقفز إجمالي صادرات كوريا الجنوبية في سبتمبر بنسبة 16.7% على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 55.8 مليار دولار، لتوسيع مكاسبها إلى 11 شهرا متتاليا بفضل مبيعات السيارات والرقائق القوية وسط التعافي الاقتصادي العالمي والتحول إلى التكنولوجيا الرقمية.