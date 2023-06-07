صادرات البصل تسجل 373 ألف طن بالنصف الأول من الموسم الحالى

سجلت صادرات البصل الطازج نحو 373 ألف طن، بقيمة 109 ملايين دولار خلال النصف الأول من الموسم الحالى (الفترة من سبتمبر 2022 وحتى نهاية فبراير 2023) وفق تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية.

يذكر أن صادرات الحاصلات الزراعية المصرية ارتفعت بـ%29 خلال النصف الأول من الموسم الحالى، وبلغت كمياتها 2 مليون و616 ألف طن، بقيمة 1.64 مليار دولار، مقابل مليون و855 ألف طن بـ1.27 مليار خلال الفترة نفسها من الموسم الماضى.

ويبدأ الموسم التصديرى للحاصلات الزراعية من شهر سبتمبر ويستمر حتى نهاية أغسطس من العام التالى.

وأشار تقرير المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الذى حصلت «المال» على نسخة منه، إلى أن صادرات البصل الأخضر بلغت 30 ألف طن خلال الفترة سالفة الذكر، بقيمة سجلت 40 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن الدول العربية استحوذت على نصيب الأسد من صادرات الحاصلات الزراعية بكمية بلغت مليونا و246 ألف طن، بقيمة 701 مليون دولار، تلتها دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبى بنحو 531 ألف طن، بقيمة 411 مليونا.

ولفت التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبى حلت فى المرتبة الثالثة بقائمة صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لتسجل 431 ألف طن، بقيمة 302 مليون دولار، ثم جاءت دول آسيا فى المرتبة الرابعة بنحو 343 ألف طن، بقيمة 185 مليونا.

وذكر تقرير المجلس أن دول أفريقيا جاءت فى المرتبة الخامسة بنحو 42 ألف طن، بقيمة 20 مليون دولار، ثم حلت الأمريكتان وأستراليا فى نهاية القائمة بنحو 23 ألف طن، بقيمة 23 مليون دولار.

يشار إلى أن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية يتفاوض على اقتحام أسواق 10 دول جديدة لتحقيق طفرة غير مسبوقة فى صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وكشف هانى حسين المدير التنفيذى للمجلس – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – أن المفاوضات الجارية حاليًا تضم الفلبين فى محصولى البطاطس والعنب، والصين بمحصول المانجو.

وأوضح أن الأسواق الجديدة تشمل أيضًا اقتحام أمريكا وتايلاند وتايوان بالموالح، وكندا بالفراولة، وأستراليا والأرجنتين وفيتنام بالعنب، وأخيرًا كوريا الجنوبية بالبطاطس.