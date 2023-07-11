صادرات الألومنيوم ومصنوعاته تهبط إلى 308 ملايين دولار خلال أول 5 شهور

انخفضت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 14% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 308 ملايين دولار، مقابل 359 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.

ولفت تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، حصلت “المال”، إلى أن إيطاليا من أكبر الدول المستوردة للألومنيوم المصرى بقيمة 162.2 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 21 مليونًا، والمغرب بقيمة 18.5 مليون، وبولندا بقيمة 15.9 مليون، وألمانيا بقيمة 11.3 مليون دولار.

يذكر أن صادرات قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء بنحو 2% خلال أول 5 شهور من العام “الفترة من يناير إلى مايو 2023” لتسجل 3 مليارات و234 مليون دولار، مقارنة بـ 3 مليارات و183 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022.