صادرات الألومنيوم ومصنوعاته المصرية تهبط إلى 107 ملايين دولار خلال أول شهرين 2023

هوت صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 29% لتسجل 107 ملايين دولار خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023، مقابل 150 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022، وفق أحدث تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء حصلت «المال» على نسخة منه.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء، أن إيطاليا جاءت على رأس الدول المستوردة بقيمة 54.5 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 8.1 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 7.5 مليون دولار، وبولندا بقيمة 6.6 مليون دولار، ولبنان بقيمة 2.9 مليون دولار.

وكانت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية قد انخفضت خلال أول شهرين من العام الحالى «الفترة من يناير إلى فبراير» 2023 بنحو 11%، لتسجل 1.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2022.