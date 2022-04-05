صادرات الألومنيوم تقفز إلى 138 مليون دولار خلال أول شهرين من 2022

كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن ارتفاع صادرات الألومنيوم ومصنوعاته بنحو 9% خلال أول شهرين من 2022 الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل 138 مليون دولار، مقابل 126 مليونًا خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأوضح المجلس فى تقرير حصلت “المال” على نسخة منه، أن إيطاليا كانت من أكبر الدول المستوردة للألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 64 مليون دولار، حلت بعدها أسبانيا بقيمة 9.6 مليون دولار، ثم المغرب بقيمة 8.4 مليون دولار.

يذكر أن صادرات مواد البناء قد ارتفعت بنحو 29% خلال أول شهرين من 2022، الفترة من «يناير – فبراير» لتسجل مليار و190 مليون دولار، مقابل 926 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية حصلت “المال” على نسخة منه.

وصعدت صادرات قطاع مواد البناء إلى 6.538 مليار دولار العام الماضى 2021، مقابل 6.25 مليار دولار خلال 2020 بنسبة زيادة بلغت 5%.