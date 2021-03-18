اقتصاد وأسواق

صادرات الألومنيوم تسجل مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي

بلغت صادرات الألومنيوم خلال شهر يناير من العام الحالي 64 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي مليار جنيه مصري، وذلك بزيادة بلغت حوالي 40% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري. وأضاف…

محمود زكي 7:03 م, الخميس, 18 مارس 21 7:03 م, الخميس, 18 مارس 21

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بلغت صادرات الألومنيوم خلال شهر يناير من العام الحالي 64 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي مليار جنيه مصري، وذلك بزيادة بلغت حوالي 40% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن حجم صادرات الألومنيوم خلال الفترة المذكورة من العام الماضي تبلغ حوالي 46 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 733 مليون جنيه.

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ولفت التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للألومنيوم من مصر بقيمة 32.6 مليون دولار والتي تعادل حوالي 505 مليون  جنيه مقابل 25 مليون في نفس الشهرمن العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر أن اسبانيا  استوردت ألومنيوم بقيمة 4.8 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 151.3 مليون جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي في حين بلغت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 4.6 مليون دولار والتي تعادل حوالي 76مليون جنيه.

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وأكد المجلس التصديري لمواد البناء  أن السودان  استوردت بقيمة 3.3 مليون دولار والتي تعادل حوالي 53 مليون جنيه بزيادة  بلغت حوالي 188% عن نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت  فيه قيمة 1.4 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 18 مليون جنيه.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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