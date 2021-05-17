اقتصاد وأسواق

صادرات الألومنيوم تسجل زيادة بنسبة 22% خلال يناير وفبراير الماضيين (جراف)

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
محمود زكي 8:34 م, الأثنين, 17 مايو 21 8:34 م, الأثنين, 17 مايو 21

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بلغت صادرات الألومنيوم خلال شهري يناير وفبراير  من العام الحالي 129 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 1.9 مليار جنيه مصري، وذلك بزيادة بلغت حوالي 22% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020، وفقًا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء المصري.

وأضاف التقرير الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أن حجم صادرات الألومنيوم خلال الفترة المذكورة من العام الماضي تبلغ حوالي 101 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه.

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ولفت التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه إلى أن إيطاليا احتلت المرتبة الأولى لأكثر الدول استيرادًا للألومنيوم من مصر بقيمة 56.6 مليون دولار والتي تعادل حوالي 945 مليون  جنيه مقابل 53.6  مليون دولار  في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح التقرير الصادر أن اسبانيا  استوردت ألومنيوم بقيمة 

8.8 مليون دولار، والتي تقدر بحوالي 139.3 مليون جنيه خلال شهري يناير فبراير من العام الحالي في حين بلغت خلال الفترة المقابلة من العام الماضي قيمة 2.6 مليون دولار والتي تعادل حوالي 38 مليون  جنيه.

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وأكد المجلس التصديري لمواد البناء  أن الولايات المتحدة الأمريكية   استوردت بقيمة 7.8 مليون دولار والتي تعادل حوالي 123  مليون جنيه مقابل .159 الف دولار  عن نفس الفترة من العام الماضي.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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